В Сети появился «Сборник множества взломов», который подобрали и опубликовали хакеры. Они подчеркнули, что взламывали аккаунты не сами, а просто объединили в один файл все результаты ранее совершенных взломов, имеющиеся в свободном доступе на разных ресурсах.

В «Сборнике» можно найти более 3 миллиардов логинов и паролей от аккаунтов на сервисах электронной почты Hotmail и Gmail, на Netflix и Linkedin, на других популярных онлайн-сервисах.

Хакеры посоветовали пользователям внимательно изучить файл и при обнаружении в нем собственных данных поменять пароли от аккаунтов. Они также разъяснили, что взломщики не просто проникают в чужие почтовые учетные записи. Они также используют привязанные к почте сервисы для того, чтобы собирать базы данных пользователей Сети.

По словам специалистов, чтобы не стать жертвой хакеров, необходимо регулярно менять пароли на важных аккаунтах и активировать функцию двухфакторной идентификации. Кроме того, не стоит использовать один и тот же пароль в разных сервисах, так как взлом одной учетной записи повлечет за собой и кражу всех остальных.