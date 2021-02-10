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Группа китайских, канадских и австралийских геофизиков продемонстрировала модель непрерывного перемещения земных тектонических плит за последний миллиард лет в коротком видео.

В далеком прошлом Антарктида, считающаяся снежным континентом, находилась на экваторе и была довольно теплым местом. Остальные континенты тоже располагались в совершенно других точках планеты. Узнать, где они находились, и как перемещались можно в ролике, продолжительность которого составляет всего 40 секунд.

Исследователи отметили, что благодаря данной информации можно узнать, как изменится наша планета в далеком будущем. Разработанную модель можно также использовать для нахождения космических объектов, на которых, возможно, имеется жизнь, так как она демонстрирует даже изменение климатических условий.

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