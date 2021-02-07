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Глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба считает, что Украине «прилетит» от России за закрытие трех телеканалов, принадлежащих куму Владимира Путина Виктору Медведчуку.

Кулеба заявил, что ответ от России обязательно будет, но не сейчас. По его словам, сейчас РФ занимается решением собственных «насущных проблем», поэтому ей не до Киева. Однако российские власти не забудут решения, принятого украинским президентом Владимиром Зеленским, и обязательно на него ответят.

Глава МИД Украины отмечает, что Украина уже сейчас предпринимает все возможные меры, чтобы отразить будущую российскую атаку.

Скандал на Украине разразился 2 февраля, когда Владимир Зеленский издал указ о блокировке телеканалов ZiK, NewsOne и 112 Украина на пять лет. Руководство СМИ заявило, что власти борются с неугодными им каналами. Кроме того, представители партии ОПЗЖ объявили начало процедуры импичмента главе государства.

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