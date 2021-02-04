Военная история России гласит, что генералиссимус Александр Суворов был небольшого роста и выделялся слабым телосложением. Однако на самом деле это не так, заявляет Владимир Мединский, возглавляющий военно-историческое общество РФ.

Он пояснил, что средний рост военнослужащего во времена великого полководца составлял около 162-165 сантиметров. Суворов же выглядел выше любого из своих подчиненных. Поэтому его рост находится в пределах 175-177 см, что для тех времен было не так уж и мало.

Мединский также опроверг миф о слабом телосложении полководца. Историк отметил, что Суворов был сухощавым и стройным, но ни в коем случае не слабым.

По словам Мединского, рост генералиссимуса помогла установить трость, которую тот носил, когда страдал от хромоты. Ее вес составляет 589 граммов, а длина достигает 89 сантиметров.