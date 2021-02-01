Эксклюзивный бейсбольный симулятор MLB: The Show, который компания Sony 20 лет выпускала для своих консолей PlayStation, теперь выйдет и для Xbox от Microsoft. Известно, что столь знаменательное событие намечено на 20 аапреля текущего года.

Игра в течение двух десятилетий подряд оставалась эксклюзивом и выпускалась исключительно для консолей PS. При этом она все эти годы удерживала огромную популярность пользователей. Последняя часть, вышедшая в 2020 году, к примеру, сумела получить весьма высокую оценку на Metacritic – 83 из 100.

Разработчик игры MLB: The Show студия Sony San Diego сообщает о том, что владельцы консолей Xbox смогут без проблем играть не только между собой, но с обладателями Sony PlayStation. Кроме того, они смогут менять приставки, не опасаясь потерять достигнутый прогресс.

Известно также, что владельцам новых консолей от Microsoft и Sony придется заплатить за игру на 700 рублей больше, чем за версию для PS4 и Xbox One (4999 рублей вместо 4299).