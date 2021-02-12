Администрация Воронежа предупреждает жителей города, что тротуары в некоторых районах остаются очень скользкими, что может привести к серьезным травмам. Причиной того, что областной центр стал одним большим катком, является ледяной дождь, который не прекращался в течение нескольких часов.

Пресс-служба администрации сообщила, что во многих дворах за обработку тротуаров отвечают управляющие компании, которые по неизвестным причинам не торопятся выполнять свои прямые обязанности. Поэтому быстро устранить проблему вряд ли получится.

Управы районов города работают с ночи и посыпают тротуары песочно-солевой смесью, но они тоже не успевают выполнить весь необходимый объем работ. Именно поэтому администрация просит горожан проявлять осторожность, чтобы избежать травм.