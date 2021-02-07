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Переливание крови, применяемое для лечения Covid-19, британские врачи назвали одной из причин появления новых штаммов коронавируса. Они считают, что донорская плазма от пациентов, которые уже переболели инфекцией, воздействует на SARS-CoV-2 и провоцирует его мутации.

После переливания плазмы крови в геноме коронавируса происходят изменения, которые снижают его восприимчивость к антителам. Поэтому далеко не всегда пациенты с Covid, подвергающиеся именно такому лечению, чувствуют себя намного лучше после этой процедуры.

Ранее профессор Равиндра Гупта, представляющий один из институтов Кэмбриджа, заявлял, что чем дольше коронавирус находится в организме, тем больше изменяется его геном. Из-за таких мутаций SARS-CoV-2 учится уклоняться от вакцин и противодействовать лекарственным препаратам, что существенно усложняет лечение.

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