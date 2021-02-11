Американские учёные во время исследования обнаружили, что форма губ коренных американцев досталась им от вымершего подвида человека.

Всего специалисты выявили у индейцев 32 области генов, которые формируют у человека определённые параметры лица. Среди этих генов один оказался весьма древним. Так, выяснилось, что ранее он встречался только у денисовцев – эти люди жили в центральной Азии тысячи лет назад. Индейцы, как указывается, унаследовали этот ген, в то время как современные люди – нет. Кроме того, в настоящее время это первый случай обнаружения у современного человека настолько древнего гена.

Как считают учёные, подобные исследования помогут выяснить работу эволюционных процессов, которые привели к существующим чертам лица современных людей. Также можно будет выяснить, из-за каких генетических нарушений появляются лицевые аномалии. Как указывается, у детей генетические заболевания могут появиться даже в том случае, когда родители здоровы. Однако они будут являться скрытыми носителями подобных болезней.