Представители Google сообщили о выходе бета-версии Android 12, предназначенной для разработчиков и имеющей подзаголовок Developer Preview.

Согласно словам пользователей, успевших уже установить и протестировать новое обновление, интерфейс в нем был изменен только частично. Специалисты поменяли дизайн на странице уведомлений и доработали внешний вид некоторых системных приложений. Изменился также мини-плеер, отображающийся на экране блокировки во время воспроизведения музыкальных композиций.

В целом интерфейс стал более удобным при использовании смартфона одной рукой. Для этого главные функции были перемещены до половины дисплея. Разработчики также глубже интегрировали тактильную отдачу в приложения и создали единый API, позволяющий брать любые данные со всех имеющихся источников одновременно. Каждый месяц вплоть до текущей осени компания собирается выпускать по одному обновлению для Android 12.