Издательство Go On Board анонсировало совместный с компанией CD Project RED проект – они работают над настольной игрой «Ведьмак».

Как отмечается, игра получила подзаголовок «Старый мир». В игре могут принять участие от двух до пяти игроков, действие сюжета происходит за много лет до Геральта. Игроки, согласно легенде, лишь недавно завершили обучение в школе Ведьмаков, и теперь путешествуют. Им предстоит сражаться с монстрами и участвовать в конфликте с другими охотниками.

В апреле 2021 года на Kickstarter будет запущен сбор средств на реализацию проекта. Спонсоры проекта получат различные награды, которые будут зависеть от успеха игры. Полноценная реализация запланирована на апрель 2022 года.