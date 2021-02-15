Гражданам, которые уже переболели Covid-19, все равно нужно пройти вакцинацию, чтобы максимально защитить себя от повторного заражения коронавирусной инфекцией, заявил телеведущий и врач Евгений Комаровский. При этом он сослался на мнение медиков из разных стран мира.

По словам педиатра, уровень антител в организме после иммунизации гораздо выше, чем после выздоровления от Covid. Поэтому иммунная система будет работать значительно эффективнее, не допуская возможности повторного заражения.

Кроме того, современные вакцины разрабатываются с учетом появления новых штаммов, что дает возможность защититься от мутировавших форм коронавируса, не реагирующих на появившиеся после болезни антитела.

Не согласен с Комаровским представитель Роспотребнадзора Александр Горелов, который ранее заявлял, что все переболевшие Covid могут обойтись без иммунизации до осени текущего года.