Украина сворачивает процесс отправки своих военнослужащих в Соединенные Штаты для обучения, рассказал представитель Народной милиции самопровозглашенной ЛНР Яков Осадчий. Он отметил, что украинское Минобороны столкнулось из-за этой программы с серьезными проблемами.

Первая из них заключается в том, что часть бойцов, которые приезжают с учений в США, оказываются завербованными американской разведкой. Однако из-за того, что советники Соединенных Штатов при главном оборонном ведомстве Украины обеспечивают таким военнослужащим неприкосновенность, уволить их Киев не имеет возможности.

Вторая причина – это высокий уровень жизни в Америке, который негативно действует на украинских военных. Возвращаясь на Родину, они сразу увольняются из Вооруженных сил по собственному желанию и уходят работать в охранные фирмы и службы безопасности, где зарплата значительно выше, а риски для жизни и здоровья минимальны.