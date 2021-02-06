Стремительный рост курса криптовалюты Ethereum спровоцировал не только ее популярность, но и спрос на портативные компьютеры с видеокартами RTX 3070. Наличие этого чипа превращает ноутбук в мощное устройство, позволяющее создать ферму по добыче цифровой валюты.

Сообщается, что приобретение нескольких ноутбуков, оснащенных такой видеокартой, обойдется в весьма крупную сумму. В то же время курс Ethereum продолжает стремительно расти, поэтому по мнению экспертов, эти расходы можно будет компенсировать в кратчайшие сроки.

Эксперты также заявляют, что производитель видеокарт компания NVIDIA не предпринимала никаких шагов, чтобы предотвратить массовую скупку портативных компьютеров, так как ее подобная ситуация вполне устраивает. Пострадают лишь простые покупатели, не помышляющие о добычи криптовалюты – у них возникнут серьезные проблемы с поиском на рынке ноутбуков с новыми видеоадаптерами.