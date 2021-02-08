Китайская академия наук не имеет никакого отношения к якобы разрабатываемому проекту машины времени, говорится в официальном сообщении научного утверждения. Оно стало ответом на слухи, распространяемые СМИ, об уникальном изобретении ученых КНР.

Ранее сообщалось, что Институт физики высоких энергий, который входит в структуру академии, принимает участие в частном проекте по созданию машины времени.

По словам представителей института, любые заявления о его сотрудничестве с компанией Ruitai, разрабатывающей технологию перемещения во времени, являются лживой пропагандой.

Известно, что представители компании Ruitai Technology Development Technology проводят исследования, которые обойдутся ей в 30 миллионов американских долларов. Для научно-экспериментальной базы изобретатели приобрели участок земли в 16 акров. Компания заявляет, что уже через 7 месяцев будет проведено первое перемещение во времени.