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Издание MyDrivers рассказало о том, что китайская компания Gree Electronics разработала и запатентовала «пьяный» режим для смартфонов.

Заявка была опубликована на сайте патентного ведомства Китая. Как указывается, «пьяный» режим защищает пользователя от выполнения некоторых операций в то время, когда он пребывает в нетрезвом состоянии. Настроить эти действия владелец устройства может по своему желанию. К примеру, можно запретить отправку SMS или оплату через банковские приложения.

Включать этот режим, судя по всему, владелец смартфона должен сам. Для того, чтобы режим отключить, придётся пройти «тест на трезвость».

Как отметили журналисты MyDrivers, компания Gree Electronics является малоизвестным брендом, который, к тому же, на выпуске смартфонов не специализируется. Таким образом, вряд ли их разработка будет использоваться в устройствах в ближайшем будущем.

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