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Китайские власти не дают специалистам ВОЗ возможности установить как и когда именно коронавирус начал распространяться по территории КНР. Они отказываются выдать информацию о первых пациентах с Covid-19, которая могла бы дать ответы на множество вопросов.

Микробиолог ВОЗ Доминика Дуайера рассказала, что руководство Китая показало специалистам лишь несколько примеров данных о первых случаях заболевания. Однако, по ее словам, это не дает возможности сделать правильные выводы, так как они будут основаны на неверных предпосылках.

Эксперты ВОЗ хотя получить сведения о самых первых 174 случаях заболевания, которые не прошли какую-либо обработку. Но в ответ на это Китай предоставляет лишь аналитическую информацию и обобщенные данные, полученные на основе этих сведений. В чем кроется причина нежелания властей Поднебесной выдать все, что необходимо, пока неизвестно.

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