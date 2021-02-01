Фильм о Геленджике и в частности о дворце, право собственности на который приписывали российскому лидеру Владимиру Путину, вышел на канале «Россия-1», так как южным курортам требуется реклама, заявил телеведущий Дмитрий Киселев. Он пояснил, что появление подобных объектов привлекает к себе внимание россиян.

В качестве практически такого же «необычного объекта» ведущий упомянул отель «Родина», принадлежащий Олегу Дерипаске. По словам Киселева, в свое время он стал весьма «прибыльным для своего владельца».

Журналист также сообщил, что программа «Вести недели» заслуженно является одной из наиболее популярных на российском ТВ. Поэтому «фальшак» о «дворце Путина» могла разоблачить только она.

«Мы показали, что это абсолютно не так, что это тупизм. Мы показали реальность», — подытожил телеведущий.

Напомним, что в воскресенье «Вести недели» представили репортаж из «дворца», который в скором времени должен стать апарт-отелем. Журналисты канала попали внутрь здания, продемонстрировали зрителям недостроенные помещения, а также взяли интервью у рабочих, которые занимаются строительством.