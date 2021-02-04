Автопроизводитель Kia из Южной Кореи в понедельник, 1 февраля, решил снова увеличить цены на свои модели в РФ. Это уже второе подорожание за текущий год.

Меньше всего стоимость изменилась у внедорожного варианта хэтчбека Rio X и седана Rio – примерно на 10 000 рублей. Сейчас их можно приобрести за 980 000 и 860 000 рублей соответственно. Затем идет модель Soul, подорожавшая на 35 000 рублей и лишившаяся своей бюджетной комплектации, которая была оснащена 1,6-литровым атмосферным мотором и МКПП.

Наибольший рост был замечен у рамного внедорожного авто Mohave, который теперь можно купить лишь за 3 миллиона 450 тысяч рублей (прибавил к цене 150 000 рублей), и премиум-седана K-900. Последний подорожал на 200 000 рублей. Цены не изменились только у моделей Stinger и Picanto, новые варианты которых совсем скоро появятся на российском авторынке.