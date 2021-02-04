Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Автопроизводитель Kia из Южной Кореи в понедельник, 1 февраля, решил снова увеличить цены на свои модели в РФ. Это уже второе подорожание за текущий год.

Меньше всего стоимость изменилась у внедорожного варианта хэтчбека Rio X и седана Rio – примерно на 10 000 рублей. Сейчас их можно приобрести за 980 000 и 860 000 рублей соответственно. Затем идет модель Soul, подорожавшая на 35 000 рублей и лишившаяся своей бюджетной комплектации, которая была оснащена 1,6-литровым атмосферным мотором и МКПП.

Наибольший рост был замечен у рамного внедорожного авто Mohave, который теперь можно купить лишь за 3 миллиона 450 тысяч рублей (прибавил к цене 150 000 рублей), и премиум-седана K-900. Последний подорожал на 200 000 рублей. Цены не изменились только у моделей Stinger и Picanto, новые варианты которых совсем скоро появятся на российском авторынке.

Вам может понравиться

Автозавод ГАЗ начал серийное производство грузовика «Валдай NEXT»

На нижегородском предприятии группы «ГАЗ» принялись за серийный выпуск грузовой модели «Валдай…

В 2021 году УАЗ и АвтоВАЗ могут лишиться статуса «национального автопрома»

В 2021 году в России может полностью исчезнуть национальная автомобильная промышленность. Как…
  • Анна
  • 02.02.2021
  • читать 1 минуту

Жители Подмосковья смогут предложить идеи по борьбе с пробками на сайте «Добродел»

В Московской области местным жителям позволят озвучить собственные идеи по борьбе с…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 4 февраля – пасмурно, до -10 °C | город Мытищи: погода, 4 февраля – пасмурно, до -4 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 4 февраля – облачно с прояснениями, до -12 °C | Южно-Сахалинск: погода, 4 февраля – пасмурно, до -16 °C | Королев: погода, 4 февраля – пасмурно, до 10 °C | Подольск: погода, 4 февраля – пасмурно, до -2 °C | Армавир: погода, 4 февраля – пасмурно, до 14 °C |