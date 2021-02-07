Канцлер Австрии Себастьян Курц готов сделать прививку от коронавируса российской вакциной «Спутник V» или китайским препаратом. Но для этого они должны быть зарегистрированы на территории ЕС, цитирует высказывание главы государства информационное агентство APA.

Курц также отметил, что если вакцины из России и Китая одобрит Евросоюз, то Австрия сможет наладить производство препаратов в своих фармацевтических компаниях. Он заявил, что геополитические сражения из-за вакцин сейчас никому не нужно. Самое главное, чтобы поставляемые на рынок препараты были безопасными для граждан и эффективными в борьбе с коронавирусом. В качестве еще одного требования Курц назвал безопасность вакцин.

Напомним, что российский препарат «Спутник V» успешно прошел завершающий этап клинических исследований и продемонстрировал эффективность на уровне 91,6%. Кроме того, он показал отсутствие серьезных побочных эффектов и безопасность для пожилых людей.