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Иван Ургант, ведущий из РФ, в рамках съемок очередного выпуска своего популярного шоу «утопил» грузовую машину гоночной команды «КАМАЗ-мастер».

В качестве новых гостей передачи «Вечерний Ургант» выступили Владимир Чагин, Эдуард Николаев и Дмитрий Сотников, которые не единожды побеждали в гоночных заездах «Дакара». Телеведущий смог не только узнать у них, как проходят гонки на грузовиках, но и почувствовать себя пилотом подобного транспортного средства.

В конце небольшого заезда Ургант «утопил» автомобиль в Останкинском пруду с помощью компьютерных спецэффектов. Затем он спросил у Николаева, сколько стоил грузовик. Гонщик ответил, что 700 000 евро. После небольшой паузы ведущий заявил, что сможет отдать определенную часть этой суммы.

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