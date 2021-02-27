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Российские стратегические ракетоносцы вновь появились над Норвежским и Баренцевым морями, как и во времена холодной войны, пишут журналисты итальянского издания Difesa Online. Они пояснили, что последний полет этих самолетов стал ответом России на появление в Норвегии американских бомбардировщиков B-1B.

Соединенные Штаты, по мнению авторов публикации, намереваются давить на Россию на северных ее рубежах. Однако дальнейшие события показали, что все совсем не так просто. В небе над Норвегией появились стратегические ракетоносцы «Белый лебедь», которые затем направились к Гренландии и Исландии. Последняя заслуживает наибольшего внимания.

Все дело в том, что именно в Исландии располагается одна из самых неприступных баз Соединенных Штатов. Однако у России есть именно те самолеты, которые могут либо заблокировать ее, либо уничтожить в случае необходимости. Поэтому появление Ту-160 можно назвать жестким ответом РФ, показывающим, что она не собирается молча наблюдать за американскими провокациями.

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