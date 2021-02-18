Специалисты с помощью машинного обучения определили животных, которые могут оказаться потенциальными источниками новых видов коронавируса.

Благодаря подобному прогнозу можно будет разработать новые способы для снижения вероятности возникновения коронавирусной инфекции у млекопитающих и ее перехода на людей. Исследователи отмечают, что формирование новых коронавирусов обычно происходит, когда в носителе имеются 2 разных штамма, что приводит к рекомбинации генетического материала вируса.

В результате при изучении комбинаций 411 штаммов коронавируса ученые смогли выделить 876 животных, которые в будущем могут стать носителями новых вирусов. В список вошли пальмовые циветты, различные рептилии и подковообразные летучие мыши. Эксперты также отмечают, что в действительности видов млекопитающих, которые могут быть подвержены разным наборам штаммов, может оказаться в 40 раз больше, чем известно науке в данный момент времени.