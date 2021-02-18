читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Специалисты с помощью машинного обучения определили животных, которые могут оказаться потенциальными источниками новых видов коронавируса.

Благодаря подобному прогнозу можно будет разработать новые способы для снижения вероятности возникновения коронавирусной инфекции у млекопитающих и ее перехода на людей. Исследователи отмечают, что формирование новых коронавирусов обычно происходит, когда в носителе имеются 2 разных штамма, что приводит к рекомбинации генетического материала вируса.

В результате при изучении комбинаций 411 штаммов коронавируса ученые смогли выделить 876 животных, которые в будущем могут стать носителями новых вирусов. В список вошли пальмовые циветты, различные рептилии и подковообразные летучие мыши. Эксперты также отмечают, что в действительности видов млекопитающих, которые могут быть подвержены разным наборам штаммов, может оказаться в 40 раз больше, чем известно науке в данный момент времени.

Вам может понравиться

Российская лаборатория начинает передовые исследования доисторических вирусов

Ученые Российской государственной лаборатории займутся исследованиями останков животных, которые были извлечены из…

Замглавы МИД Рябков допустил регистрацию российских вакцин в США

Замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков заявил, что РФ может подать заявку…

Для возведения Стоунхенджа использовали камни более древнего валлийского памятника

Группа лондонских археологов предположила, что Стоунхендж был построен с использованием камней еще…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 18 февраля – небольшая облачность, до -17 °C | город Мытищи: погода, 18 февраля – облачно с прояснениями, до -16 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 18 февраля – облачно с прояснениями, до -3 °C | Южно-Сахалинск: погода, 18 февраля – небольшой снег, до -6 °C | Королев: погода, 18 февраля – переменная облачность, до -6 °C | Подольск: погода, 18 февраля – облачно с прояснениями, до -16 °C | Армавир: погода, 18 февраля – облачно с прояснениями, до -6 °C |