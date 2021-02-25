Аналитики из организации Omdia составили список мобильных гаджетов, пользовавшихся наибольшим спросом у людей в 2020 году. Лидирующие позиции заняли модели iPhone.

Отмечается, что смартфоны Apple смогли занять половину всего рейтинга. При этом iPhone 11 стал абсолютным победителем – его тираж составил около 64 миллионов 800 тысяч штук. На второй строчке оказался бюджетный девайс iPhone SE, вышедший в прошлом году и разошедшийся тиражом в 24 миллиона 200 тысяч экземпляров.

Третье место смог занять новый iPhone 12, продажи которого составили 23 миллиона 300 тысяч единиц. Лишь на четвертой строчке оказался гаджет другого бренда – Samsung Galaxy A51 с тиражом в 23 миллиона 200 тысяч штук.