Инсайдеры сообщают, что Apple этой осенью выпустит модель iPhone 13 Pro, которая получит новый экран и обновленную версию камеры.

Отмечается также, что у гаджета не будет разъема для зарядки, то есть подзаряжать его можно будет только с помощью беспроводного зарядного устройства. На нем появится улучшенный вариант Touch ID, который установят прямо под дисплеем. Дизайнеры уже подготовили несколько концепт-артов девайса, на которых можно увидеть, что он может получить более прямые края.

Диагональ дисплея, скорее всего, останется такой же, как у iPhone 12, однако у него заметно улучшится прокрутка. В него может быть внедрена опций Always-on-diplay, при которой экран постоянно находится во включенном состоянии. Стоимость флагмана составит не менее 1,1 тысячи евро.