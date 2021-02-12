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iPhone 12 Mini сегодня можно приобрести по рекордно низкой цене, которая опустилась даже ниже 60 тысяч рублей. Главной причиной эксперты называют отсутствие спроса на столь маленькое устройство.

В каталоге проекта Hi-Tech Mail.ru указана стоимость 5,4-дюймовой версии Айфона 56 750 рублей. И это при том, что в официальных торговых точках Apple его можно приобрести не дешевле 70 тысяч.

Американский производитель представил iPhone Mini 13 октября прошлого года. Устройство отличается от базовой и продвинутых модификаций лишь уменьшенным до 5,4 дюйма дисплеем. При этом оно наделено всеми современными опциями – поддержкой 5G, беспроводной зарядкой, 12-мегапиксельной основной камерой с двумя фотомодулями.

Базовая версия iPhone 12 имеет OLED-дисплей с диагональю 6,1 дюйма и в минимальной комплектации (встроенная память – 64 Гб) обходится в 63 тысячи рублей.

Напомним, что ранее сообщалось, что Apple намерена заморозить производство iPhone 12 Mini из-за низкого спроса.

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