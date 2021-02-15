Неопреновые или тканевые маски не только не обеспечивают нужного уровня защиты от коронавирусной инфекции, но еще и негативно действуют на кожу лица, сообщил инфекционист Евгений Тимаков. Он отметил, что сквозь такие средства защиты не проходят только крупные вирусные частицы.

Неопрен и ткань позволяют создавать эстетичные, но абсолютно бесполезные в плане защиты от заражения маски. Эти изделия при частом ношении провоцируют развитие воспалительных процессов на коже, а также создают проблемы для носоглотки. Именно поэтому лучше использовать исключительно одноразовые медицинские средства индивидуальной защиты, уверен эксперт.

Особенно опасны изделия из неопрена, который имеют пористую структуру. Так, тканевую маску можно постирать и прогладить, что позволит уничтожить частицы вируса. Неопрен же накапливает их в порах, что провоцирует дополнительный риск заражения.