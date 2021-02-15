читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Неопреновые или тканевые маски не только не обеспечивают нужного уровня защиты от коронавирусной инфекции, но еще и негативно действуют на кожу лица, сообщил инфекционист Евгений Тимаков. Он отметил, что сквозь такие средства защиты не проходят только крупные вирусные частицы.

Неопрен и ткань позволяют создавать эстетичные, но абсолютно бесполезные в плане защиты от заражения маски. Эти изделия при частом ношении провоцируют развитие воспалительных процессов на коже, а также создают проблемы для носоглотки. Именно поэтому лучше использовать исключительно одноразовые медицинские средства индивидуальной защиты, уверен эксперт.

Особенно опасны изделия из неопрена, который имеют пористую структуру. Так, тканевую маску можно постирать и прогладить, что позволит уничтожить частицы вируса. Неопрен же накапливает их в порах, что провоцирует дополнительный риск заражения.

Вам может понравиться

Ученые рассказали о неожиданно полезном свойстве защитных масок

Медицинские маски способны облегчить состояние пациентов, которые уже заразились коронавирусом, заявили специалисты…

Ученые рассказали о возможном “устаревании” вакцин от коронавируса

Разрабатываемые сегодня вакцины от коронавируса совсем скоро утратят свою эффективность, считает американский…

Японские ученые разработали новый метод борьбы с облысением

Исследователи из Японии смогли разработать новый метод постоянной регенерации волос, применив для…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 15 февраля – ясно, до -17 °C | город Мытищи: погода, 15 февраля – ясно, до -19 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 15 февраля – небольшая облачность, до -10 °C | Южно-Сахалинск: погода, 15 февраля – небольшой снег, до -4 °C | Королев: погода, 15 февраля – пасмурно, до -6 °C | Подольск: погода, 15 февраля – ясно, до -19 °C | Армавир: погода, 15 февраля – снег, до -4 °C |