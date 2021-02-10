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Лука де Мео, руководитель Группы Renault, рассказал первые подробности о внедорожнике Lada Niva следующей генерации.

Согласно его словам, Dacia, Lada и Renault выпустят собственные модели внедорожника, которые будут созданы на базе модульной архитектуры CMF-B. Примерно 85 процентов их силовых установок и узлов окажутся общими. При этом российский вариант уже в базе будет обладать отличными внедорожными характеристиками, и адаптирован к повышенным нагрузкам.

Впервые АвтоВАЗ рассказал о новой «Ниве» в середине прошлого месяца. Представители отечественного производителя отметили, что в продаже появятся версии с пятью и тремя дверями. Автомобиль получит полноприводную систему, большой клиренс и конструкцию высокой прочности.

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