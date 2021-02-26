Группе генетиков из Цюрихского университета удалось определить механизм, который приводит к старению стволовых клеток. Они смогли повернуть данный процесс вспять.

Исследователи отмечают, что с течением времени размножение нейронных стволовых клеток замедляется, а затем и вовсе приостанавливается, что приводит к ухудшению когнитивных функций. Специалисты узнали, что корректная работа их ядер зависит от белка ламина B1, выработка которого при старении уменьшается.

Ученые решили провести опыты на лабораторных мышах, искусственно повысив у них объемы этого белка. В итоге стволовые клетки стали активнее размножаться, создавая новые нейроны. Таким образом, для перезапуска стареющих стволовых клеток достаточно лишь увеличить содержание ламина B1 в организме.