читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Группе генетиков из Цюрихского университета удалось определить механизм, который приводит к старению стволовых клеток. Они смогли повернуть данный процесс вспять.

Исследователи отмечают, что с течением времени размножение нейронных стволовых клеток замедляется, а затем и вовсе приостанавливается, что приводит к ухудшению когнитивных функций. Специалисты узнали, что корректная работа их ядер зависит от белка ламина B1, выработка которого при старении уменьшается.

Ученые решили провести опыты на лабораторных мышах, искусственно повысив у них объемы этого белка. В итоге стволовые клетки стали активнее размножаться, создавая новые нейроны. Таким образом, для перезапуска стареющих стволовых клеток достаточно лишь увеличить содержание ламина B1 в организме.

Вам может понравиться

Иммунитет человека помогает коронавирусу заражать новые клетки

Исследователи определили, что иммунные белки, находящиеся на слизистой оболочке легких, помогают коронавирусу заражать новые клетки организма. Специалисты смогли доказать, что шипы коронавирусных частиц пробираются в здоровые клетки путем использования иммунного

В Австралии нашли наскальный рисунок кенгуру, созданный 17,5 тысяч лет назад

Ученые Мельбурнского университета обнаружили самое древнее произведение искусства на территории Австралии. В его качестве выступил наскальный рисунок кенгуру, созданный неизвестным автором более 17 тысяч лет назад. Находка обнаружилась на потолке

У переболевших коронавирусом детей обнаружили проблемы со здоровьем

Исследователи выяснили, что у более чем половины детей, которые переболели коронавирусом, как минимум один из симптомов заболевания сохранялся в течение следующих 4-х месяцев. Итальянские, российские и британские специалисты провели масштабное
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 26 февраля – небольшой дождь, до 3 °C | город Мытищи: погода, 26 февраля – пасмурно, до 3 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 26 февраля – пасмурно, до -7 °C | Южно-Сахалинск: погода, 26 февраля – облачно с прояснениями, до -8 °C | Королев: погода, 26 февраля – небольшой дождь, до 2 °C | Подольск: погода, 26 февраля – пасмурно, до 3 °C | Армавир: погода, 26 февраля – пасмурно, до 2 °C |