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Германия намерена разработать и установить на газопровод «Северный поток-2» своеобразный «выключатель», чтобы в случае необходимости перекрывать подачу голубого топлива с немецкой стороны, сообщает издание WirtschaftsWoche. Таким образом ФРГ надеется защитить Украину от «российского давления».

Журналисты немецкого портала пишут, что если Москва попытается давить на Киев и шантажировать его уменьшением поставок газа, Берлин в любой момент сможет перекрыть «Северный поток-2». Поэтому Украина будет надежно защищена от подобного шантажа.

Каким будет «выключатель», в настоящий момент не известно. Германия сейчас лишь изучает возможность использования такого механизма.

При этом упоминается, что ФРГ не намерена отказываться от дальнейшей поддержки проекта газопровода. Ранее об этом сообщила канцлер Ангела Меркель.

Ее поддержал и французский президент Эммануэль Макрон. Он заявил, что одним из приоритетов Евросоюза является дальнейшее сокращение выбросов CO2 для смягчения последствий климатических изменений. Для чего требуется изменить энергетические подходы, воспользовавшись возможностями газопровода «Северный поток-2».

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