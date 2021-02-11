Российский физик Олег Лычковский вместе с группой ученых открыл необычный квантовый эффект, обеспечивающий гибкое управление электрическим током. Он рассказал, что это открытие применимо в создании квантового компьютера, а также датчиков, от которых требуется максимально высокая чувствительность и точность работы.

В своих экспериментах ученые задействовали квантовые точечные контакты. На языке физиков так называются участки проводников, ширина которых равна длине волны, на которой наблюдается колебание электронов, или размерам атомов.

По словам специалистов, такие контакты способны пропускать только определенное количество электронов, которое напрямую зависит от подаваемого на отдельный участок проводника напряжения. Именно это и называется гибким управлением.

Благодаря этому свойству точечные контакты могут использоваться в качестве квантовых переключателей. В зависимости от применяемых к ним полей они будут либо препятствовать прохождению электрического тока, либо способствовать ему. Лычковский уверен, что такие устройства найдут множество вариантов использования не только в квантовой, но и в обычной электронике.