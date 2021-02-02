Государственный переворот в Мьянме для кого-то стал серьезной трагедией, а для кого-то – просто фоном для утренней тренировки. Фитнес-тренер из столицы этой страны во время записи традиционного занятия совершенно случайно «поймала» в кадр передвижение четырех машин в сопровождении военного оцепления, которые как раз ехали арестовывать действующего главу государства.

Напомним, что в настоящий момент власть в бывшей Бирме захватили военные. В ходе переворота они арестовали не только президента, но и целый ряд чиновников, занимавших высокие государственные должности. До 2022 года в стране объявлено чрезвычайное положение, причем на протяжении установленного срока вся власть будет сконцентрирована в руках главнокомандующего ВС.

По словам военных и задержанных чиновников, действующий президент выиграл выборы в прошлом году только благодаря многочисленным махинациям. Поэтому он остается под арестом.

На события в Мьянме оперативно отреагировал Вашингтон, который потребовал вернуть власть в руки законно избранного президента и пригрозил введением экономических санкций.