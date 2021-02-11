Европейское агентство лекарственных средств сообщило о том, что обратилось к создателям вакцин от коронавируса с просьбой выяснить, эффективны ли их препараты против мутаций вируса.

Как уточняется, речь идёт о вакцинах, которые были разрешены к использованию в Европейском союзе. Разработчики этих вакцин должны проверить, защищают ли их препараты от новых штаммов вируса, выявленных в Великобритании, Бразилии и Южной Африке. Эти сведения необходимы для того, чтобы определить, требуется ли дорабатывать существующие вакцины.

Так, отмечается, что некоторые вакцины, например, от краснухи или кори, эффективны в течение довольно продолжительного срока. А вакцины от гриппа требуют постоянных доработок, так как вирус постоянно мутирует. На данный момент неизвестно, какой стратегии потребует вакцина от коронавируса.