Американский госсекретарь Энтони Блинкен поздравил Россию с успешным прохождением испытаний вакцины «Спутник V», заявил на пресс-конференции глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров.

Он также сообщил, что в телефонной беседе с госсекретарем, которая состоялась 4 февраля, обсуждались вопросы сотрудничества между лабораториями России и США, учеными и фармацевтическими компаниями.

Лавров отметил, что в ходе этого сотрудничества российская и американская стороны определят, если ли какие-либо перспективы взаимодействия в сфере борьбы с Covid-19.

Напомним, что третья фаза испытаний российской вакцины продемонстрировала ее эффективность на уровне 91,6 процента, а также безопасность для здоровья человека. В исследованиях принимало участие почти 20 000 добровольцев. Результаты испытаний опубликовало авторитетное издание The Lancet.