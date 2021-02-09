В период существования СССР чешский мотоцикл Ява считался одним из самых быстрых на территории советских стран. Конкуренцию ему был способен составить только ИЖ Планета Спорт.

Первая модификация данной модели была собрана на предприятии в Ижевске около 48 лет назад. Он был оснащен одноцилиндровым двигателем объемом 350 кубических сантиметров и мощностью 32 «лошадки». Его максимальная скорость достигала 140 километров в час. Мотор работал в паре с 4-скоростной механической КПП.

Однако у этого мотоцикла имелся существенный недостаток – он расходовал 7 литров топлива на 100 километров, что можно было сравнивать с расходом легковых машин. Эксперты отмечают, что этот байк обладал весьма агрессивным для своего времени дизайном. Его перестали выпускать в 1984 году.