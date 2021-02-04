Специалисты профильного издания «Автовзгляд» развенчали 3 наиболее распространенных среди российских автомобилистов мифа, касающихся бензина.

Многие считают, что на качество топлива влияет его октановое число, но это не совсем так. Например, АИ-92 может быть превосходного качества, но при этом его нельзя будет использовать в моторах с высоким значением сжатия, а АИ-100 при этом не подойдет старым транспортным средствам. Второе заблуждение связано с тем, что чистящие и моющие присадки, якобы наносят вред автомобилю. Эксперты отмечают, что такое горючее, напротив, положительно влияет на двигатель.

Третий миф связан с тем, что автопроизводители якобы специально советуют водителям заливать в бак АИ-95 и выше, считая это сговором с владельцами автозаправочных станций. Однако использование 92-го бензина в современных авто действительно может негативно сказаться на работе их силового агрегата.