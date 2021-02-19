Канадец Мэтью Линкер рассказал в социальной сети TikTok о том, что может увидеть хакер, который взламывает компьютер пользователя. Он снял видеоролик, в котором раскрыл все подробности.

Он отметил, что взломщики используют программное обеспечение Orcus, которое превращает хакера в удаленного администратора компьютера или ноутбука. Найти ее в сети сейчас практически невозможно, так как она отнесена к запрещенному софту. При этом ее разработчики в позапрошлом году стали фигурантами уголовного дела.

Воспользовавшись программой, хакер получает полный доступ ко всем функциями устройства – может запускать веб-камеру, чтобы следить за владельцем ПК, отслеживать набираемый на клавиатуре текст, просматривать документы и файлы.

Видео собрало около пяти миллионов просмотров уже в первые несколько часов. Многие пользователи написали в комментариях, что Линкеру удалось их напугать своим рассказом.