Отставной генерал Момчило Перишич, ранее возглавлявший Генштаб ВС Сербии, признан виновным в шпионаже в пользу Соединенных Штатов. Несмотря на то, что обвиняемый отрицал свою вину, Высший суд Белграда все же приговорил его к трем годам тюремного заключения.

В настоящий момент приговор еще не вступил в силу, так как у Перишича имеется право оспорить его в более высоких судебных инстанциях. Генерал в отставке заявил, что обязательно сделает это, так как ни в чем не виноват.

Известно, что Перишича обвинили в передаче секретной информации Джону Нейбору, который представляет американское посольство в Белграде. Кроме того, у генерала были соучастники, которые за разглашение сведений, приравненных к военной тайне, приговорены к полутора годам тюремного заключения.

Напомним, что отставного генерала задержали с поличным в 2002 году. Судебный процесс длился в течение 18 лет и в настоящий момент можно было бы говорить о его завершении, если бы не позиция самого Перишича, намеревающегося «продолжать защищать свою честь и достоинство».