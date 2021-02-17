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Уже в текущем году ЦНИИточмаш, который входит в структуру госкорпорации «Ростех», начнет разработку боевой экипировки «Сотник». Которая в сравнении со своей предшественницей получит несколько новых полезных опций.

Пресс-служба «Ростеха» рассказала, что в экипировку третьего поколения производитель намерен встроить специальные разработанные виды стрелкового оружия и боеприпасов. Кроме того, комплекты оснастят компактными беспилотными аппаратами, предназначенными для выполнения разведывательных функций.

Беспилотники получат камеры, картинка с которых будет поступать на забрало шлема либо на стекла очков бойца. Приятной новинкой станут и системы электрического обогрева, которые будут работать полностью в автономном режиме от собственного источника питания.

Несмотря на новые функции, вес боевого костюма не увеличится, а даже уменьшится на 20 процентов. Предполагается, что экипировка нового поколения будет весить не больше 20 килограммов. Этого удалось добиться использованием высокотехнологичных композитных материалов, а также совмещением нескольких опций в одном модуле.

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