Уже в текущем году ЦНИИточмаш, который входит в структуру госкорпорации «Ростех», начнет разработку боевой экипировки «Сотник». Которая в сравнении со своей предшественницей получит несколько новых полезных опций.

Пресс-служба «Ростеха» рассказала, что в экипировку третьего поколения производитель намерен встроить специальные разработанные виды стрелкового оружия и боеприпасов. Кроме того, комплекты оснастят компактными беспилотными аппаратами, предназначенными для выполнения разведывательных функций.

Беспилотники получат камеры, картинка с которых будет поступать на забрало шлема либо на стекла очков бойца. Приятной новинкой станут и системы электрического обогрева, которые будут работать полностью в автономном режиме от собственного источника питания.

Несмотря на новые функции, вес боевого костюма не увеличится, а даже уменьшится на 20 процентов. Предполагается, что экипировка нового поколения будет весить не больше 20 килограммов. Этого удалось добиться использованием высокотехнологичных композитных материалов, а также совмещением нескольких опций в одном модуле.