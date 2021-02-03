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В управлении МВД по Вологодской области сообщили, что в Бабушкинском районе произошла дорожная авария с участием грузовика, приведшая к гибели двух человек и госпитализации 5-летнего ребенка.

Отмечается, что данное происшествие случилось вчера, 2 февраля, примерно в одиннадцать часов утра на автотрассе, ведущей в Никольск. Согласно предварительной информации, 63-летний мужчина, управлявший грузовой машиной КамАЗ во время поворота в левую сторону не пропустил легковую машину, которая двигалась по встречной полосе.

В результате произошло столкновение, в ходе которого 35-летний водитель Lada Granta и его 32-летняя супруга получили несовместимые с жизнью травмы, поэтому они скончались еще до приезда скорой. Их малолетний сын был доставлен в ближайшее медицинское учреждение.

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  • Анна
  • 02.02.2021
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