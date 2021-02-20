За сброс промышленных стоков в реку Люторку два чеховских предприятия оштрафованы на 300 000 рублей. Подробности об этом рассказал министр экологии и природопользования Подмосковья Андрей Разин.

Он отметил, что компания «Логопарк Чехов» сбрасывает свои сточные воды в ручей, который потом впадает в реку. Второе предприятие – «Электрощит», загрязняет непосредственно сам водоем. Это подтверждено исследованиями, по итогам которых в реке было обнаружено превышение содержания тяжелых металлов, фосфат- и амонний-ионов, взвешенных частиц и нефтепродуктов.

В Минэкологии рассказали также, что ранее на Люторке домодедовский предприниматель затеял бизнес – блокировал доступ к пруду, образованному руслом реки, местным жителям и организовал платную рыбалку. После вмешательства ведомства он понес заслуженное наказание за самовольные действия.