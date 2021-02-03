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Врач и телеведущий Александр Мясников призвал отказаться от обязательного ношения масок.

Свою позицию Мясников объяснил тем, что ношение масок при гриппе и других инфекциях за несколько десятков лет продемонстрировало слишком низкую эффективность. Как он заявил, все носят маски потому, что есть насчёт этого приказ. Однако, если маски не носить, то ничего особенного и не произойдёт.

Кроме того, Мясников указал на то, что большинство людей маски носят неправильно – опускают их на подбородок, постоянно поправляют, а также носят в кармане. Врач отметил и низкую эффективность против коронавируса ношения перчаток. Он указал, что коронавирус в кожу не впитывается, а также не переносится руками.

Перчатки, как считает Мясников, полезны только тем, что позволяют не мыть руки часто. Также он отметил, что перчатки станут источником многих других заболеваний, но не коронавируса, если их регулярно не менять.

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