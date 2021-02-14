«Песни» финвалов и синих китов помогут ученым исследовать морское дно и верхние слои литосферы, рассказали представители чешского Института геофизики Вацлав Куна и Джон Набелек. Они провели исследования, которые подтверждают эффективность такого метода.

Ученые сперва записали шесть «песен» одного и того же кита, получив сигналы с частотой 16-40 герц, а затем использовали эти записи для своего эксперимента в Тихом океане.

Для приема и расшифровки отраженных от литосферы сигналов ученые установили 54 сейсмографа. Благодаря этому им удалось установить, что ниже поверхности дна располагается слой базальта повышенной твердости, толщина которого составляет около 2 километров. Чтобы просканировать его, мощности записанных низкочастотных «песен» оказалось вполне достаточно.

Ученые также рассказали, что киты исполняют свои «песни», чтобы определить маршрут движения по дну. Благодаря отраженным сигналам, они получают подробные данные о рельефе поверхности.