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57-летний житель Челябинска столкнулся с нештатной ситуацией, связанной с вакцинацией от коронавируса. Он пришел в больницу и попросил сделать ему вторую инъекцию на 3 дня раньше (после первой прошло только 18 дней), так как срочно требуется ехать на работу в другую область.

Медики отказались, сославшись на то, что между прививками обязательно должно пройти ровно 3 недели. То же самое челябинцу сказали и в региональном Минздраве. Он уверен, что в другом регионе никто не захочет делать ему прививку в срок, поэтому защититься от коронавируса не удастся.

Необычную ситуацию прокомментировали пресс-секретарь Минздрава Марина Сергеева и замгубернатора области Ирина Гехт. Они сошлись во мнении, что делать вторую инъекцию раньше срока нельзя, однако у челябинца есть шанс закончить вакцинацию. Все дело в том, что повторная вакцинация может быть проведена в срок от 21 суток до месяца. Поэтому у него будет время получить вторую прививку и не нарушить правила использования вакцины.

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