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Компания Caviar из РФ назвала стоимость приставки PlayStation 5, корпус которой выполнен из чистого золота. Приобрести уникальную консоль можно за 499 000 долларов или 38 000 000 рублей.

Представители бренда при этом отмечают, что уже получили свыше 1,3 тысячи заявок на столь дорогостоящее устройство. К примеру, они приняли заказ от Леброна Джеймса, известного баскетболиста из США, и крупного российского предпринимателя, живущего за границей. В компании отметили, что на производство золотой PS5 необходимо примерно 4 месяца.

Указывается, что на создание корпуса всего одного игрового девайса требуется четыре с половиной килограмма чистого золота. Панели состоят из отдельных золотых листов, которым впоследствии придают определенную геометрическую форму. Геймпады DualSense отделывают кожей крокодила, покрашенной в черный цвет.

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