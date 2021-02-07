В одном из московских подземных паркингов случайно «нашелся» эксклюзивный автомобиль Bugatti Veyron, который оценивается в 100 миллионов рублей. Супердорогая машина стоит на парковке и покрывается пылью уже много лет.

Этот автомобиль уже несколько раз упоминали эксперты. Они даже сумели восстановить почти полную историю эксклюзивной машины, которую владелец 8 лет назад пригнал из Астрахани.

Известно, что в настоящий момент владелец живет за границей. Машина же продолжает покрываться слоем пыли, на которой появляются разнообразные рисунки, сделанные скучающими обывателями. Чтобы защитить авто, на него надели фирменный чехол, однако через некоторое время тот был украден.

Эксперты считают, что если владелец когда-то решить воспользоваться «жемчужиной» свое автомобильной коллекции, ему сперва придется сделать техобслуживание. Которое уже сейчас может обойтись не менее, чем в 2 миллиона рублей.