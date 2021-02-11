Ноутбук Aurora 7, разработанный британским производителем Expanscape, получил сразу 7 экранов – 1 основной и шесть дополнительных. Создатели этого компьютерного «монстра» сообщили, что он совсем не портативный, так как только вес девайса составляет 12 килограммов.

Устройство снабдили четырьмя дисплеями с диагональю 17,3 дюйма, двумя 7-дюймовыми экранами, а также дополнительной панелью, располагающейся под клавиатурой. По словам разработчиков, такая конструкция поможет финансовым трейдерам, программистам и другим специалистам постоянно держать перед глазами всю необходимую важную информацию.

Ноутбук построен на процессоре i9 9900K от Intel и оснащен 64 гигабайтами оперативной памяти. Объем встроенной памяти составляет 2,5 Тб на твердотельных накопителях. Девайс способен работать в автономном режиме в течение 3-4 часов в зависимости от нагрузки, благодаря наличию аккумуляторной батареи. За вывод графики отвечает видеокарта Nvidia GTX 1060. Стоимость ноутбука с семью экранами в настоящий момент не раскрывается. По словам производителя, пока имеется только прототип аппарата, однако все желающие могут обратиться в компанию для предзаказа.