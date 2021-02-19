Одно из популярнейших приложений для смартфонов на ОС Android позволяет хакерам легко взломать устройство и получить свободный доступ к персональным данным, банковским приложениям и мессенджерам пользователя.

Антивирусная компания из Японии Trend Micro сообщила, что столь опасным приложением является SHAREit – программа, которая постоянно попадает в разнообразные рейтинги популярности Google Play Store. Ее разработчики не продумали никаких механизмов защиты от взлома Man-in-the-disk, поэтому после установки этого софта смартфон становится уязвимым перед хакерскими атаками.

Японские эксперты рассказали, что отправили сообщение разработчикам приложения с подробным разъяснением проблемы. Однако пока они не торопятся вносить изменения в код. По словам специалистов, перед скачиванием и установкой SHAREit лучше сперва поставить на смартфон антивирусное программное обеспечение. Которое сможет обеспечить защиту от атаки.