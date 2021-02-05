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Студия BioWare опубликовала сравнения оригинальной трилогии Mass Effect c предстоящим переизданием Mass Effect Legendary Edition.

В опубликованном видеоролике представлены джунгли и бег главного героя по ним. Как можно сразу же заметить, в переиздании представлен другой пользовательский интерфейс, который напоминает интерфейс из 2 и 3 игр. Кроме того, было заметно изменено освещение, которое сделало картинку менее тёмной. Сама камера находится к персонажу более близко, чем в оригинальной игре.

Также было опубликовано и сравнение главного героя, капитана Шепарда, в оригинальной игре и переиздании. Компания представила как Шепарда-мужчину, так и Шепарда-женщину.

Переиздание игры Mass Effect, как отмечается, выйдет на PS4, Xbox One и PC 14 мая.

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