Вирус, который часто вредит таким растениям, как цветная капуста или брокколи, в некоторых ситуациях превращается из вредителя в помощника. Такой вывод сделали специалисты Института интегративной системной биологии.

Они провели исследования на резуховидке Таля, которую заразили сразу несколькими вариантами вируса турнепса. При этом все растения были разделены на две группы. Первая из них росла в условиях обильного полива, а вот вторую не поливали совсем.

В результате эксперимента выяснилось, что при нормальном уровне влажности вирусы вредят растениям, однако при наступлении засухи они их не повреждают. Мало того, в условиях отсутствия достаточного количества влаги возбудители заболеваний изменяли циркадный ритм растения таким образом, чтобы свести вред от засухи к минимуму.

Ученые рассказали, что механизм, который использует вирус для защиты своего хозяина следует изучить как можно подробнее. Все дело в том, что при наступлении глобального потепления во многих уголках планеты ожидается засуха. Поэтому вирусы, спасающие от нее растения могут принести немалую пользу.