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Президент США Джо Байден заявил, что в стране существуют «гигантские» проблемы, связанные с распространением препарата от коронавируса. Его слова приводит издание The New York Times.

Так, указывается, что в Америке было закуплено достаточное количество лекарств для граждан – до конца лета должно быть получено ещё 200 миллионов доз вакцин. Но, как рассказал Байден, имеются серьёзные логистические проблемы, и организовать так, чтобы вакцину получили все граждане, всё ещё достаточно сложно.

В этом Байден, в том числе, обвинил и экс-президента Дональда Трампа, заявив, что тот в полной мере не выполнил работу по подготовке к проведению вакцинации в стране. На исправление этой ситуации необходимо время. Ранее он также заявлял, что для того, чтобы вакцину получила большая часть населения страны, необходимо несколько месяцев.

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